Diocesi in festa per l’ordinazione di don Paolo: sarà parroco a Borgotaro

Una cattedrale di Piacenza gremita ha fatto da cornice questa mattina all’ordinazione sacerdotale di don Paolo Gasparini, unico prete diocesano uscito dal seminario Alberoni negli ultimi quattro anni (gli ultimi furono don Omar Bonini e don Giuseppe Porcari nel 2020).

Tanti i fedeli in chiesa per una cerimonia durata quasi due ore e accompagnata dai canti della corale del Duomo. Presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto alla presenza del vescovo emerito di Piacenza-Bobbio, Gianni Ambrosio, e di una quarantina di sacerdoti tra diocesani e vincenziani. Ben quattro gli amministratori in prima fila e in fascia tricolore: tre sindaci – Maria Ludovica Toma di Cadeo, Claudio Alzapiedi di Valmozzola, Angelo Peracchi di Varsi – e un assessore – Alberto Rossi di Gropparello – a suggellare quella “santa alleanza” che, soprattutto nei paesi, ancora oggi esiste tra Chiesa e amministrazioni comunali, in funzione del bene della comunità.

Le quattro amministrazioni comunali rappresentano le parrocchie in cui Paolo Gasparini, nei suoi anni di seminario, ha prestato il proprio servizio pastorale, sia in provincia di Piacenza sia di Parma (ma diocesi di Piacenza-Bobbio). Il neo sacerdote terrà la sua prima messa a Gusano di Gropparello, suo luogo di origine, poi si trasferirà a Borgotaro dove è stato assegnato come primo incarico.