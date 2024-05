Festa del Corpus Domini, il 30 maggio messa e processione alla chiesa di Santa Franca

Giovedì 30 maggio alle ore 20.30 verrà celebrata nella chiesa del Corpus Domini, in via Farnesiana a Piacenza, la messa in occasione della solennità del Corpo e Sangue di Cristo dal vescovo mons. Adriano Cevolotto.

Durante la celebrazione verrà conferito il mandato a 32 nuovi ministri della comunione appartenenti a diverse parrocchie della diocesi, dopodiché prenderà il via la processione che condurrà i partecipanti dalla chiesa del Corpus Domini a quella di Santa Franca in piazza Paolo VI.