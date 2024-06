Sant’Antonino, il 2 luglio ai Teatini incontro con monsignor Olivero

Si avvicina il 4 luglio con la festa di Sant’Antonino, il patrono di Piacenza.

La giornata, sul piano delle celebrazioni religiose, vedrà la messa alle 11 con il vescovo mons. Adriano Cevolotto e la consegna del premio Antonino d’Oro ai coniugi Lodovica Ghezzi e Mauro Carioni, dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

La serata il 2 luglio

In vista del 4 luglio sono in programma diverse iniziative, in particolare la serata dal tema “Felici di generare speranza” – in sintonia con il Giubileo 2025 – in programma martedì 2 luglio alle 21 nella sala dei Teatini in via Scalabrini.

Interverrà monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo. La serata sarà arricchita dalla testimonianza di un’operatrice dell’Operazione Colomba della Comunità Papa Giovanni XXIII. Elisa Dal Corso (voce), Julyo Fortunato (fisarmonica e chitarra) e Lorenzo Geroldi (pianoforte e tromba ) proporranno alcuni intermezzi musicali.

chi è monsIGNOR Olivero

Classe 1961, prete dal 1987, monsignor Olivero è vescovo di Pinerolo dal 2017 e presidente della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo della Cei. La speranza è un argomento che gli è caro, tanto da dedicargli la Lettera pastorale per gli anni 2023-2025, dal titolo “Si può”.

Appassionato di montagna, ha scalato 27 volte il Monviso con i suoi 3.800 metri. Una montagna che, suo malgrado, si è trovato a scalare è stato il Covid, durante il quale è stato intubato, condividendo la sofferenza di tanti.