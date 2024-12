Start up Spods, caccia ai talenti con l’intelligenza artificiale “piacentina”

Ci vuole intelligenza nel trovare le risorse umane più giuste e se l’intelligenza è artificiale pare che funzioni persino meglio, più in fretta, più puntualmente.

Nasce su questi presupposti la start up Spods, fondata l’8 aprile scorso da Alessandro Fornari, piacentino, diploma all’Itis e subito tuffo nel mondo del lavoro come sviluppatore software, insieme a Michela Mema, diplomata al Romagnosi, e a Artenis Molla, diplomato all’Itis, 25 anni a testa.

Che significa Spods? Niente, ci dicono, però è palindromo, si legge tal quale anche in senso inverso. Il “prodotto” di Spods è un software per la ricerca e selezione di personale, permette “di trovare talenti – spiega il presidente Alessandro – risorse umane integrando le più famose piattaforme di lavoro con i social media, Instagram, Facebook, YouTube, fonti nelle quali si possono trovare persone disposte a lavorare in vari ambiti. Molti dei nostri clienti operano in ambito logistico, manifatturiero, meccanico, anche informatico”.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ