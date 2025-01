“Ma che fine ha fatto la croce sul Monte Menegosa?” Mistero bis a Morfasso

Sul Menegosa torna un velo di mistero: dopo la lapide, scomparsa il 14 novembre scorso e ritrovata in loco il giorno seguente, un’escursionista segnala la mancanza della croce.

“Il 19 gennaio sono andata a fare una camminata, con tre amiche: arrivate in vetta al Menegosa, innevato, ci siamo accorte dell’assenza della croce – racconta Carla Sforza Visconti -. Ci è poi sorto il dubbio di ricordare male, così abbiamo recuperato una fotografia, scattata tre settimane prima da una di noi, per verificare che la croce fosse proprio vicino alla Madonnina: è così e la croce, quella domenica, non c’era. Essendo in cima, potrebbe anche essere caduta giù dall’altra parte, e probabilmente non l’avremmo vista. Era una bella croce, chissà che fine ha fatto”.

Aleggia il dubbio: “Non sappiamo cosa possa essere accaduto, purtroppo alcuni interventi estranei danneggiano spesso i sentieri – commenta Claudio Faimali, presidente Cai Piacenza -. Sulle croci di vetta il Cai non ha titolo per intervenire o posizionarne una nuova”.

Se la pietra incisa, immediatamente riconducibile al monte per il suo messaggio che inneggia alla pace, venne recuperata in tempo record, ci si augura che il mistero della croce abbia lo stesso esito.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTÀ