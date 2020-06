Varato il programma gare della 6 giorni delle Rose di Fiorenzuola

Proseguono i lavori di preparazione della 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola, in programma al Velodromo “Attilio Pavesi” dal 30 luglio al 4 agosto, nuova collocazione nel calendario dopo un primo rinvio della manifestazione (che in origine sarebbe scattata proprio oggi) dovuto all’emergenza sanitaria mondiale.

Il Comitato organizzatore ha messo a punto il programma ufficiale delle gare, puntando sulla formula già collaudata nelle passate edizioni, con le gare di classe 1 Uci alternate a quelle della tradizionale 6 Giorni a coppie maschile. Il progetto originario di proporre due gare a coppie di tre giorni, una per uomini e una per donne, è rimandato al futuro a causa delle numerose incognite che si sommano in questo periodo, ma restano comunque le tante gare femminili di classe 1.

Nel complesso, uomini e donne si misureranno in omnium, velocità, km da fermo (500 metri per le donne) corsa a punti e madison di classe 1 per Elite, gare alle quali si aggiunge anche lo scratch Under 23, sempre nella versione maschile e femminile.

La classifica della tradizionale 6 Giorni a coppie invece sarà composta da prove di madison e giro lanciato, i cui punti si sommeranno anche a quelli della madison di classe 1 Uci, andando a definire una classifica a parte che assegnerà punti Uci validi per il ranking internazionale della madison.

La novità di quest’anno è dunque quella che anche le gare della 6 Giorni a coppie assegneranno punti per il ranking Uci.

IL PROGRAMMA