Fiorenzuola si inchina ad Antonella Ruggiero. Stasera evento annullato

Scroscianti applausi a Fiorenzuola per il secondo appuntamento con il festival blues “Dal Mississipi al Po”. Ospite d’eccezione Antonella Ruggiero, accompagnata alle tastiere da Roberto Olzer. La serata è cominciata con un collegamento via skype di Seba Pezzani con gli studiosi e autori americani William Ferris, Jeffery Deaver e James Grady.

A scaldare Piazza Molinari ci hanno pensato il duo Veronica Sbergia & Max De Bernardi in accoppiata con Ale Cecala. L’ex Matia Bazar ha concluso la serata con un excursus musicale che ha ripercorso i brani che l’hanno definita dal ’96 ad oggi. Le condizioni meteo non permetteranno lo svolgersi dell’ultimo appuntamento stasera, che è stato prontamente annullato dagli organizzatori.

