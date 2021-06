Ciclismo, domani scatta la Sei giorni delle rose. Ecco le coppie in gara a Fiorenzuola

Scatta domani, 30 giugno, al Velodromo “Attilio Pavesi” la 24^ edizione della 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), gara di ciclismo su pista di classe 1 Uci che si concluderà lunedì (5 luglio). È l’ultima grande sfida fra molti dei campioni e delle campionesse (quasi duecento in tutto) che si confronteranno tra un mese alle Olimpiadi di Tokyo. Stasera il concerto di Irene Grandi aprirà la manifestazione, poi sarà la volta delle gare.

Rinnovata la formula, che prevede tutte gare di classe 1 Uci (le quali assegnano perciò punti per i ranking delle varie specialità) e una perfetta parità di genere nel programma gare: uomini e donne parteciperanno infatti alle stesse prove, per numero e tipologia. Nelle prime tre giornate le donne disputeranno la gara a coppie (che prevede madison e giro lanciato), con la classifica finale che sarà valida per il ranking della madison, mentre gli uomini si misureranno nelle prove individuali di classe 1 (omnium, corsa a punti, scratch ed eliminazione). Negli ultimi tre giorni le parti si invertiranno, con la gara a coppie maschile e le prove individuali femminili.

Diciassette le coppie femminili in gara, 18 quelle maschili. Tra le donne, le azzurre Elisa Balsamo e Letizia Paternoster dovranno vedersela con una concorrenza agguerrita, esattamente come toccherà fare ad Elia Viviani e Simone Consonni fra gli uomini, dove i primi rivali sono, sulla carta, i francesi Benjamin Thomas e Donovan Grondin, ma tante sono le coppie in grado di puntare al podio, dagli svizzeri Schir-Margeut ai fratelli greci Christos e Zafeiris Volikakis, passando per polacchi, russi e ucraini. Si parte alle 18 con le qualificazioni dello scratch maschile, a seguire una manifestazione per Giovanissimi, dopodiché, alle 20.45, partirà la gara a coppie femminile, con la madison e poi il giro lanciato a chiudere la serata, dopo la finale dello scratch maschile di classe 1 Uci.

Info, live streaming, elenco iscritti e programma sul sito www.fiorenzuolatrack.it.

La manifestazione è aperta al pubblico, con ingresso gratuito e la possibilità di fare un’offerta per l’Associazione Alzheimer Piacenza.

Queste le coppie in gara (numero nero – numero rosso):

DONNE:

1 Elisa Balsamo – Letizia Paternoster (ITA) – Acef

2 Daria Pikulik – Wiktoria Pikulik (POL) – Rossetti Market

3 Victoire Berteau – Marion Borras (FRA) – Maglificio Rosti

4 Lena Mettraux – Cybele Schneider (SUI) – GM Termosanitari

5 Amalie Winther Olsen – Michelle Lauge Quaade (DEN) – Ferri Intonaci e malte

6 Clara Copponi – Marie Le Net (FRA) – Salumificio La Rocca

7 Lena Reissner – Laura Sussemilch (GER) – Alu Tecno

8 Michelle Andres – Aline Seitz (SUI) – Bussandri

9 Rachele Barbieri – Vittoria Guazzini (ITA) – Pavinord

10 Katerina Kohoutkova – Jarmila Machacova (CZE) – Caffè Ramenzoni

11 Nikol Plosaj – Lucia Pietrzak (POL) – Eco Consul

12 Hanna Tserakh – Nastassia Kiptsikava (BLR) – Vini Il Rintocco

13 Alzbeta Bacikova – Nora Jencusova (SVK) – Assiprime

14 Ganna Solovei – Anna Nahirna (UKR) – Arda Natura

15 Katharina Hechler – Lea Lin Teutenberg (GER) – Inside

16 Viktoria Alieksieieva – Ksenia Fedotova (UKR) – Padana Impianti

17 Veronika Bartonikova – Kristyna Burlova (CZE) – Rigoletto

UOMINI:

1 Elia Viviani – Simone Consonni (ITA) – Acef

2 Benjamin Thomas – Donovan Grondin (FRA) – Rossetti Market

3 Morgan Kneisky (FRA) – Stefan Matzner (AUT) – Maglificio Rosti

4 Andreas Graf – Andreas Muller (AUT) – GM Termosanitari

5 Thery Schir – Tristan Marguet (SUI) – Ferri intonaci e malte

6 Matteo Donegà – Mattia Pinazzi (ITA) – Salumificio La Rocca

7 Bartosz Rudyk – Szymon Sajnok (POL) – Alu Tecno

8 Theo Reinhardt – Moritz Malcharek (GER) – Bussandri

9 Christos Volikakis – Zafeiris Volikakis (GRE) – Pavinord

10 Wojciech Pszcolarski – Daniel Staniszewski (POL) – Caffè Ramenzoni

11 Arne Birkemose – Anders Fynbo (DEN) – Eco Consul

12 Denis Rugovac – Jan Vones (CZE) – Vini Il Rintocco

13 Roman Gladysh – Vitaliy Hryniv (UKR) – Assiprime

14 Joe Holt – William Roberts (GBR) – Arda Natura

15 Ivan Novolodskii – Viacheslav Ivanov (RUS) – Inside

16 Itamar Einhorn – Rotem Tene (ISR) – Padana Impianti

17 Tim Torn Teutenberg – Maximilian Eisser (GER) – Rigoletto

18 Ilia Shchegolkov – Vlas Shichkin (RUS) – Terme Luhacovice