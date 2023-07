Sei giorni, a Botha-Drummond la gara a coppie. Lamon vince l’omnium

Sono le neozelandesi Byrony Botha e Michaea Drummond, coppia della Rossetti Market, le vincitrici della gara a coppie femminile della 6 Giorni delle Rose Internazionale, che si è conclusa, nella terza giornata di gare al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola. Le due neozelandesi hanno totalizzato 95 punti, precedendo nella classifica finale le tedesche Lena Reissner e Lea Lin Teutenberg (Pavinord) arrivate a quota 47, e le italiane Sara Fiorin e Lara Crestanello (Acef), che hanno chiuso a 42.

Nel giro lanciato c’era stata la vittoria della coppia israeliana formata da Ori Bash e Lucy Nelson (Arduini Luigi), che hanno realizzato il tempo di 24.301.



In questa terza giornata è anche andato in scena, per quanto riguarda le gare maschili, la tanto attesa prova dell’omnium, valida come Gp BFT Burzoni e come Memorial Alberto Burzoni, in ricordo del grande imprenditore appassionato di sport venuto a mancare pochi mesi fa. Una gara bellissima che ha visto primeggiare Francesco Lamon (campione italiano della specialità) con 121 punti, davanti a Elia Viviani (108), campione olimpico di Rio e bronzo a Tokyo in questa specialità. Terzo è arrivato Gleb Syritsa (104), al termine di quattro prove molto combattute.



Nel corso di questa quarta serata si è disputato anche il torneo femminile della velocità, Gp Padana Impianti. Ad imporsi è stata l’azzurra Miriam Vece, che ha battuto in finale la britannica Millicent Tanner. Terzo posto per Sara Fiorin.



DOMANI: Il programma della quinta serata (mercoledì 5 luglio) si aprirà alle 18 con le eventuali qualificazioni delle gare femminili dello scratch e dell’eliminazione. Dopodichè partirà la gara a coppie maschile, con l’americana e il giro lanciato. In serata sono previste le finali dello scratch e dell’eliminazione femminile, mentre a chiudere sarà la prova maschile del chilometro da fermo.

