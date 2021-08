Il Festival musicale “Armonia” tocca Morfasso e Lugagnano: gli appuntamenti

Sabato 7 e domenica 8 agosto, Morfasso e Lugagnano ospiteranno la prima edizione emiliana di “Armonia”, il festival musicale curato da Barley Arts con Slow Music.

Si tratta di una iniziativa alla quale i comuni interessati e la Regione (attraverso

un contributo e il patrocinio) hanno creduto fortemente, per valorizzare aspetti e

luoghi del territorio.

Dopo i primi due appuntamenti nell’appennino parmense, nel prossimo fine settimana Armonia – come detto – arriva nell’appennino piacentino con altre due serate.

La prima è per sabato 7 agosto alle 21.00, nella centrale Piazza Inzani di Morfasso, dove Rocco Rosignoli porta la storia e la cultura ebraica con il suo spettacolo “Shir”, che inserisce nel processo di valorizzazione e riscoperta non solo dei luoghi ma anche della cultura: a pochi chilometri da Morfasso, la località “I Rabbini” ricorda il passato in cui una comunità di ebrei viveva nell’area. Attraverso racconti e canzoni, Rosignoli porterà una testimonianza anche di quell’eredità culturale.

L’ultimo appuntamento è per domenica 8 agosto alle 19.00 nel centro visite “La Torricella” di Lugagnano: davanti alla costruzione testimone della tradizione agricola del luogo il duo Two Old Fashioned (Corrado Caruana alla chitarra ed Emiliano Vernizzi al sax) porteranno la vivacità e il ritmo del gipsy jazz e della chitarra manouche.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] L’accesso è riservato ai possessori di green pass.