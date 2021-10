Basket Serie B: i Fiorenzuola Bees travolgono Vicenza 91-68

I Fiorenzuola Bees strapazzano 91-68 Vicenza e riprendono la corsa nel campionato di Serie B, dopo la sconfitta di Desio.

L’inizio di partita vede coach Galetti premiato inizialmente dalla scelta di schierare Jovanovic in quintetto con i primi due punti dei Bees proprio ad opera del numero 66 gialloblu.

E’ Alibegovic a dare la spinta a Fiorenzuola, ben servito anche dalle incursioni di Rubbini che valgono il 15-10 al 6’.

Fiorenzuola chiude con i liberi di Cipriani un primo quarto ampiamente positivo, lasciando la squadra vicentina a soli 15 punti. 20-15.

Chiti fa iniziare bene la squadra di coach Ciocca nel secondo parziale, ma la scorribanda di Galli e il piazzato di Cipriani mantengono Fiorenzuola al comando delle operazioni al 13’. 25-21.

Mazzucchelli trova l’asse per Cecchetti al 17’ per il -6 Vicenza, ma Filippini con il movimento spalle a canestro ed Alibegovic con la tripla dall’angolo fanno andare i Bees oltre la doppia cifra di vantaggio. 37-26 al 18’.

Jovanovic cattura un rimbalzo offensivo importante sul finale di quarto, servendo a rimorchio la schiacciata di potenza di Filippini. 42-30 e intervallo lungo con i Bees sopra il 40% sia da 2 che da 3 punti.

Mazzucchelli fa partire bene il tentativo di rimonta di Vicenza al rientro dagli spogliatoi, grazie al suo jumper dalla media distanza; Livelli e Ricci sono però ispiratissimi, portando i Bees al massimo sul 54-38 al 24’.

Piccone va ben oltre la doppia cifra personale (saranno 18 alla fine), ma Rubbini è in stato di grazia e con le sue scorribande mette in crisi la difesa vicentina.

Filippini giganteggia prima da 3 punti e poi sotto le plance con il semigancio che fa volare i Fiorenzuola Bees al +23 (63-40), chiudendo un parziale da 9-2. E’ ancora la tripla di Filippini dalla punta che manda agli archivi un quarto da 31 punti per la squadra di coach Galetti. 73-50.

Nell’ultimo quarto Bastoni e Piccoli provano a ridurre il gap, che tuttavia Fiorenzuola gestisce ed amplia con grande maturità. Finisce 91-68 per i Bees, che danno un grande segnale nel giorno di San Fiorenzo, Santo Patrono di Fiorenzuola d’Arda.

IL TABELLINO

Pallacanestro Fiorenzuola 1972-Pallacanestro Vicenza 2012 91-68

(20-15; 42-30; 73-50)

Fiorenzuola Bees: Galli 2; Bracci 2; Rubbini 18; Alibegovic 16; Livelli 11; Filippini 18; Avonto; Binelli; Cipriani 14; Russo; Ricci 8; Jovanovic 2. All. Galetti

Allianz Civitus Vicenza: Mazzucchelli 9; Bastone 8; Piccone 19; Basso ne; Massignan ne; Petracca ne; Rigon 4; Sebastianelli; Piccoli 12; Cecchetti 4; Chiti 12. All. Ciocca