Ripescata per meriti sportivi: Fiorenzuola promossa in Serie B. Sarà derby con la Bakery

Dopo tante sensazioni positive, ecco finalmente l’ufficialità: la Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è ammessa al prossimo campionato di Serie B in seguito al ripescaggio per meriti sportivi. Anche il torneo cadetto partirà il 15 novembre. La squadra di Galetti è stata inserita nel girone B con Robur et Fides Varese, Fortitudo Agrigento, Piadena, Sangiorgese, Juvi Cremona, Omnia Basket Pavia, Fortitudo Basket Ragusa, Bakery Basket Piacenza, Pallacanestro Crema, Nuova Pallacanestro Olginate, Nuova Pallacanestro Vigevano, Green Basket Palermo, Pallacanestro Bernareggio, Cestistica Torrenovese Aquila Nebrodi, Bologna Basket 2016. Continua così la scalata del club del presidente Alberti, approdata con merito tra i cadetti dopo una serie di soddisfacenti campionati in serie C Gold.

