Nasce Assigeco Basket Academy Piacenza dedicata al mondo giovanile

Nasce Assigeco Basket Academy Piacenza, Associazione Sportiva Dilettantistica. Ad alcuni mesi di distanza dal distaccamento della sua satellite, Assigeco Piacenza ritorna a pieno titolo sul territorio con la nuova Associazione Sportiva interamente dedicata al mondo giovanile e più che mai al minibasket.

In questi mesi le attività sono comunque proseguite con le squadre Under 17 e Under 19 che stanno disputando i campionati in territorio emiliano.

È già stato avviato l’iter per l’affiliazione alla FIP Emilia-Romagna in previsione dell’inizio della attività sportiva per il prossimo settembre 2024.