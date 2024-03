Bakery Piacenza, la sesta vittoria consecutiva vorrebbe dire salvezza

Una vittoria che varrebbe la salvezza. Dopo cinque successi consecutivi, l’ultimo prestigioso mercoledì al PalaFranzanti contro la “big” Libertas Livorno, la Bakery cerca il match point per rimanere in serie B nazionale e lo fa andando ad affrontare stasera alle 21 la Paffoni Fulgor Omegna al palasport di Gravellona Toce.

Bakery Piacenza a caccia della sesta vittoria consecutiva

La Bakery Basket Piacenza si appresta quindi a chiudere il trittico d’impegni pre pasquali del campionato di Serie B Nazionale facendo visita alla Fulgor Omegna. Escludendo la capolista Pielle Livorno che ha una striscia aperta di 13 successi, la formazione biancorossa può essere considerata la squadra più in forma del torneo con le sue cinque vittorie consecutive. Le ultime due raccolte in meno di una settimana con due prestazioni sontuose, prima nella trasferta più lunga della stagione a Salerno e poi contro la seconda forza del campionato quale la Libertas Livorno, per un dispendio enorme di energie sia fisiche che mentali.

Le parole di coach Salvemini

“Contro Livorno abbiamo portato a casa una vittoria di una importanza clamorosa – dichiara coach Giorgio Salvemini -, il cui merito va dato ai giocatori, allo staff tecnico e sanitario, alla società, perché tutti stiamo facendo un grandissimo lavoro. Adesso mancano ancora quattro giornate alla fine della regular season, e dobbiamo essere bravi a continuare a crescere, a migliorare, a chiudere bene questa settimana che ha comportato un grande sforzo. Ci attende la trasferta con Omegna, e non possiamo permetterci di alzare il piede dall’acceleratore perché non abbiamo raggiunto ancora nulla. Andiamo per step e cerchiamo di prenderci i due punti che significherebbero salvezza matematica. Poi vediamo quello che succede senza fare calcoli adesso. Recuperiamo energie per essere pronti a fare un’altra battaglia. La nostra attenzione e la nostra testa devono essere focalizzati solo sulla prossima partita”.