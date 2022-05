Dai 100 ai 400 euro di multa: a Fiorenzuola scatta il nuovo regolamento del verde

Duecento euro di multa per l’abbattimento di alberature senza l’autorizzazione, 100 euro per la mancata sostituzione di alberi abbattuti, 300 per la mancata piantumazione negli interventi di nuova costruzione. Poi, riguardo invece alle aree non edificate: la mancata pulizia di questi lotti sarà sanzionata con 350 euro, e la mancata pulizia con 200. Sono solo alcune delle varie tipologie di sanzioni previste (dai 100 fino ai 400 euro di multa) dal nuovo Regolamento del verde del Comune di Fiorenzuola, che prevede anche norme per il verde privato e non solo per quello pubblico.

