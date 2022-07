I grandi cantautori italiani si fondono alla musica classica: Morgan illumina Veleia

Sorprendente e irriverente, Morgan ha creato meraviglia nel pubblico di Veleia, portando al Festival del Teatro antico i classici del miglior cantautorato italiano – De André, Endrigo, Battiato, Tenco – miscelandoli sapientemente con la musica immortale di Bach e Beethoven. Il concerto per piano e voce, sulle pietre del foro romano, ha emozionato anche lui.

La sua prova del palco in questo luogo unico è stata superata. Morgan è un artista che cerca un altrove, un perdersi nel mondo, e si lascia attraversare dalla musica, per trarre fuori qualcosa dal passato e donarcelo. Per Morgan le cover diventano “discover”, un disseppellimento di musiche dal passato che continuano ad appartenere al nostro presente e ci traghettano nel futuro.