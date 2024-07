Veleia, prima nazionale per “Il Lago dell’Oblio” di César Brie il 19, 20 e 21 luglio

Il Festival di Teatro Antico di Veleia, sotto la direzione artistica di Paola Pedrazzini, è pronto a portare in scena, in prima nazionale, “Il lago dell’Oblio” di César Brie: lo spettacolo prodotto dallo stesso Festival di Teatro Antico, seconda tappa del dittico sull’Eneide iniziato con Anchise – anch’esso presentato in prima nazionale a Veleia nel 2023 e riproposto il 14 luglio di quest’anno.

Grande attesa dunque per lo spettacolo che incanterà il piccolo borgo questo venerdì, sabato e domenica (il 19, 20 e 21 luglio), allestito nella cisterna-anfiteatro dell’area archeologica di Veleia e che prevede una stretta vicinanza del pubblico alla scena, in modo da poter idealmente accompagnare da vicino Enea nella sua discesa agli Inferi.

Un appuntamento importante andato sold out: per chi desiderasse iscriversi alla lista d’attesa può telefonare al numero 324.9297592 da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30; domenica dalle 10.00 alle 13.00; o scrivendo a [email protected]).