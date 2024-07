La “Felicità” di Micaela Ramazzotti arriva al Bobbio Film Festival

Prende il via sabato 27 luglio alle 21.15, nella splendida cornice del borgo di Bobbio, l’atteso appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival arrivato quest’anno alla sua ventisettesima edizione e che, per la prima volta, avrà una declinazione tutta al femminile.

“Anche per l’edizione di quest’anno – racconta Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione fare cinema – Bobbio si animerà di artisti, addetti ai lavori, studenti e appassionati di cinema, con l’importante particolarità di un programma interamente al femminile, una scelta precisa che abbiamo fatto – insieme a Marco Bellocchio e a Pier Giorgio ed Elena Bellocchio – per valorizzare la sempre crescente presenza di registe nel cinema d’autore”.

la felicità di micaela ramazzotti

Il Bobbio Film Festival 2024 parte da Felicità, opera prima di una delle attrici più note e amate del cinema italiano, Micaela Ramazzotti, che ha scelto di mettersi dietro la macchina da presa per raccontare la storia di una famiglia disfunzionale della periferia romana, in bilico tra commedia e dramma.

La trama racconta di Desirè è un’aiuto-parrucchiera che lavora nei set cinematografici e convive con il fidanzato Bruno, sempre pronto a sminuirla. Quella di origine è una famiglia tossica dominata da genitori egoisti e manipolatori, che soffocano qualsiasi speranza di libertà e felicità per i propri figli. Desiré è l’unica che sembra avere la forza e la determinazione per salvare suo fratello Claudio da quell’ambiente che lo sta portando alla rovina psichica e finanziaria, combattendo contro tutte le avversità per amore del fratello, cercando di conquistare quel briciolo di felicità che ritiene di meritare.

Presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 2023 nella sezione Orizzonti, dove ha vinto il Premio degli Spettatori, Felicità è interpretato da Micaela Ramazzotti, Sergio Rubini, Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e Beatrice Vendramin.

Al termine del film Micaela Ramazzotti si intratterrà con il pubblico nel tradizionale incontro-dibattito condotto dal critico cinematografico Enrico Magrelli.

Domenica 28 luglio sarà invece il turno di Te l’avevo detto di Ginevra Elkann, poi ospite dell’incontro.

biglietti

L’accesso al festival avrà un costo di 8€ per la singola serata, mentre l’abbonamento a tutte le nove serate è di 54€ con posto numerato.