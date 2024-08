Bobbio Film Festival: Marco Bellocchio consegna il Gobbo d’oro a Margherita Buy

Serata speciale, quella di giovedì 1° agosto al Bobbio Film Festival: Marco Bellocchio ha, infatti, consegnato a Margherita Buy il Gobbo d’oro al termine della proiezione di “Volare”, opera prima dalla attrice-regista che ha divertito il folto pubblico presente in sala.

Margherita Buy ha poi dialogato con il pubblico nel consueto dibattito condotto da Enrico Magrelli a cui hanno preso parte anche Francesca Calvelli (montatrice del film) e Simone Gattoni (produttore).

Questa sera, venerdì 2 agosto, arriva al Bobbio Film Festival la prima parte de L’arte della gioia (episodi 1-3), serie TV Sky Original – in onda nel 2025 su Sky e Now – diretta da Valeria Golino, liberamente adattata dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane per poi raggiungere il successo all’estero.



A dialogare questa sera dopo la proiezione con Enrico Magrelli saranno Valia Santella e Luca Infascelli, sceneggiatori della serie (insieme con Valeria Golino, Francesca Marciano e Stefano Sardo), mentre domani, sabato 3 agosto, sono in programma la proiezione della seconda parte e l’arrivo di Valeria Golino a Bobbio: sarà presente al dibattito post proiezione con, nuovamente, Santella e Infascelli.