Bobbio Film Festival, è il turno del nuovo film di Maria Sole Tognazzi: “Dieci minuti”

A Bobbio arriva Maria Sole Tognazzi con il suo “Dieci minuti”. Il Chiostro di San Colombano ospita questa sera alle ore 21.15, nella quarta tappa del Bobbio Film Festival, il film “Dieci minuti” diretto da Maria Sole Tognazzi con Barbara Ronchi che saranno presenti al dibattito\incontro organizzato al termine della proiezione.

Il film “Dieci minuti” trae ispirazione dal libro di Chiara Gamberale, “Per dieci minuti”, e narra la commovente e intensa storia di Bianca (nella pellicola Barbara Ronchi), una donna che attraversa un periodo di profonda depressione, sentendosi intrappolata in una vita che sembra aver perso significato, stupore e colore. Ogni giorno è una battaglia per lei, immersa in un mare di emozioni oscure e negative. In un disperato tentativo di ritrovare un po’ di luce, Bianca decide di intraprendere un percorso di psicoterapia con la risoluta dottoressa Brabanti, interpretata da Margherita Buy.

La psicoterapeuta, nota per il suo approccio rigoroso e metodico, le propone un esercizio singolare ma potenzialmente rivoluzionario: dedicare dieci minuti al giorno a fare qualcosa che non ha mai fatto prima. Una sfida quotidiana che diventa per Bianca non solo un modo per rompere la monotonia della sua routine, ma anche un mezzo per riscoprire se stessa e le piccole gioie della vita. Nel cast anche la giovane e brillante interprete Fotinì Peluso. “L’esigenza di raccontare personaggi femminili, esplorandone forza e fragilità, è la chiave che accomuna tutti i miei ultimi lavori – commenta Maria Sole Tognazzi nelle note di regia – sono passata da film come “Viaggio sola” a “Io e lei”, fino ad arrivare alla serie “Petra”, coltivando il desiderio costante di mettere in scena donne che avrei voluto vedere prendere vita sullo schermo”.