Biblioteca di Fiorenzuola, progetto da 90mila euro per la riqualificazione energetica

La giunta comunale di Fiorenzuola ha approvato il progetto esecutivo relativo ai

lavori di efficientamento energetico della Biblioteca comunale “Mario Casella”,

che comporta la sostituzione dei serramenti dell’edificio, all’interno della sede municipale cittadina. L’intervento, di costo complessivo pari a 90 mila euro, rientra nei progetti finanziati dall’Unione europea all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e si colloca tra gli interventi mirati alla valorizzazione del territorio ed

all’efficienza energetica dei Comuni. Il progetto è stato curato dagli architetti

Linda Gobbi ed Elena Trento.

“Siamo soddisfatti di poter completare l’operazione eseguita nel 2022 e rendere i locali

della Biblioteca comunale, frequentati da persone di ogni etĂ , pienamente fruibili in

condizioni di sempre maggior benessere, sotto il fondamentale aspetto delle

prestazioni energetiche” – le parole del sindaco di Fiorenzuola Romeo

Gandolfi -. “Questo intervento di notevole importanza ribadisce la nostra costante

attenzione sui temi della manutenzione e della riqualificazione dei locali e del

patrimonio comunale, a disposizione dei nostri cittadini”.

I lavori puntano infatti al completamento della riqualificazione energetica dei locali che

ospitano la biblioteca, i cui infissi sono caratterizzati da prestazioni energetiche non

soddisfacenti, con notevoli dispersioni del calore nel periodo invernale e scarse

prestazioni nel periodo estivo. Saranno complessivamente sostituiti ventiquattro serramenti: alcuni di essi, con porzioni fisse ed altri apribili, saranno dotati di un telaio in alluminio “a taglio termico”, completo di vetrocamera ad alto valore isolante e vetri selettivi, e – come materiale e colore – saranno uguali al grande serramento continuo sostituito negli scorsi mesi presso la sala di consultazione. Il completamento della sostituzione degli infissi della Biblioteca favorirà una riduzione della dispersione del calore su tutti i locali dell’edificio.