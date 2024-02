Basket Serie B: Bakery all’esame Legnano, trasferta a Caserta per Fiorenzuola

Fatiche infrasettimanali per le piacentine della Serie B nazionale di pallacanestro, attese questa sera – mercoledì 14 febbraio – dalla 24° giornata di campionato.

Bakery all’esame Legnano – Reduce dal fondamentale successo contro Desio, la Bakery Piacenza si prepara a ricevere alle 20.30 i Legnano Knights. Un impegno che, classifica alla mano, mette di fronte due formazioni divise soltanto da due punti, ma che sulla carta sono ben differenti. Infatti, i lombardi sono compagine di grande caratura, costruita per puntare alle posizioni nobili della graduatoria. L’esame Legnano arriva prima della trasferta di Orzinuovi per affrontare Crema, due impegni delicati per la lotta salvezza.

Trasferta campana per Fiorenzuola – Impegno altrettanto ostico per i Fiorenzuola Bees, che alle 20.30 se la vedranno in trasferta con Caserta. Si tratta di una sfida davvero importante per entrambe le compagini, con i Bees che vengono da 2 ko consecutivi (entrambi contro le battistrada a braccetto Livorno e Montecatini). A dispetto delle due sconfitte, Fiorenzuola ha cementato alcune certezze importanti in questo girone di ritorno, come quella di una crescita complessiva di squadra che è riuscita ad impattare contro le prime della classe in modo più che convincente e allo stesso tempo sopperendo ad assenze pesanti come quelle di Voltolini e Seck. I Bees di coach Dalmonte arrivano alla sfida a quota 20 punti in classifica, bottino che li tiene al sicuro dalla zona playout. Caserta, invece, è ultima in classifica, ma con una grande rincorsa iniziata a partire nel 2024; se da un lato è vero che i soli 8 punti ottenuti in 23 giornate da parte dei campani vedono la speranza di salvezza diretta ormai lontana, dall’altro la voglia di tornare a giocarsi la serie playout per rimanere nella serie è davvero grande.