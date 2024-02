Basket Serie B, Fiorenzuola in casa contro Rieti. Bakery in trasferta a Orzinuovi

Gara spartiacque per i Fiorenzuola Bees, in campo oggi (domenica 18 febbraio) alle 18.00 al PalArquato contro Rieti nella venticinquesima giornata di Serie B maschile (girone A). Nell’occasione, si affronteranno due squadre in salute e in fiducia, con l’obiettivo salvezza per entrambi che sta venendo cavalcato con entusiasmo. I gialloblù di coach Dalmonte chiudono il trittico ravvicinato dopo la bella vittoria di mercoledì a Caserta (76-83), trascinati da Sabic (23 punti complessivi per la guardia con 6 su 12 da tre). Pur senza Voltolini e Seck, Fiorenzuola è riuscita a mantenere a distanza di sicurezza la zona play out con i suoi 22 punti, a -2 sia dal pantano sia dalla zona play off. Con i suoi 18 punti, Rieti è tra le formazioni più “a tutto gas” del periodo, con tre vittorie nelle ultime quattro partite, l’ultima in infrasettimanale contro Sant’Antimo (85-65).

Impegno esterno, invece, per la Bakery Piacenza, in campo stasera alle 19.00 a Orzinuovi contro la Logiman Crema. Quello in arrivo, si tratta del terzo duello tra le due formazioni, con i lombardi a segno nel match d’andata e i biancorossi vincitori ancor prima nel secondo turno di Supercoppa di categoria. Entrambe le formazioni hanno voglia di riscatto: la squadra di Giorgio Salvemini arriva dal ko contro Legnano, mentre la Logiman vuole chiudere la striscia nera di quattro sconfitte consecutive.