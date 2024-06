Il 17 giugno torna Festival di Veleia: spettacoli anche nella cisterna-anfiteatro

Sarà un’edizione particolare quella del “Festival di Teatro Antico“, in programma dal 17 giugno fino al 21 luglio, e che offrirà l’occasione di scoprire spazi meno conosciuti dell’area archeologica, come la cosiddetta “cisterna-anfiteatro”: scelta appositamente dal Maestro Fausto Russo Alesi per la rappresentazione di Ifigenia in Aulide; fatta eccezione per il primo in programma, ospitato nel foro, questo spazio accoglierà anche altri spettacoli del festival, caratterizzato quest’anno dall’importante presenza di prime nazionali e da progetti esclusivi.

Numerosi saranno gli artisti che hanno aderito all’evento: Fausto Russo Alesi, che ha accolto la proposta di essere il Maestro di Bottega XNL-Fare Teatro 2024 e che guiderà i ventidue attori e attrici, selezionati da tutta Italia, nella realizzazione della prima nazionale di una tragedia, Ifigenia in Aulide di Euripide, di sconcertante contemporaneità; a Marco Baliani che ha accolto la suggestione di elaborare un testo dedicato allo straordinario intellettuale ed editore di Adelphi, Roberto Calasso, che il Festival desidera così omaggiare, presentando in prima nazionale il suo nuovo spettacolo di teatro di narrazione; al drammaturgo, regista e attore argentino César Brie che ha accolto l’invito a proseguire idealmente a Veleia il suo pluriennale percorso di ricerca sull’epica classica e a lavorare, dopo i due spettacoli storici ispirati all’Iliade e all’Odissea, sull’Eneide con un dittico, iniziato lo scorso anno con Anchise e di cui al festival presenterà in prima nazionale la seconda tappa, Il lago dell’Oblio; a Stefano Massini, che ha accolto la proposta di rinnovare la collaborazione con il festival di Veleia, facendoci immergere con lui nel Mito, raccontando anche di noi e dei nostri stati d’animo; ad Alessandro Bergonzoni per aver scelto il Festival di Veleia come una delle 20 tappe per la sua nuova, inedita anteprima.