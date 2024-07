Festival di Teatro antico di Veleia, sold out lo spettacolo “Anchise” di César Brie

Mentre continuano ad uscire recensioni entusiastiche su Ifigenia in Aulide (diretta da Fausto Russo Alesi per Bottega XNL-Fare Teatro della Fondazione di Piacenza e Vigevano) presentata in prima nazionale, il Festival di Teatro Antico di Veleia, sotto la direzione artistica di Paola Pedrazzini, prosegue con un focus su César Brie.

L’attore, regista e drammaturgo argentino presenterà infatti al Festival di Teatro Antico di Veleia il suo inedito dittico sull’Eneide composto da due spettacoli: Anchise, presentato in prima nazionale a Veleia nel 2023 e riproposto quest’anno (stasera, domenica 14 luglio) e Il lago dell’Oblio, nuovo spettacolo, prodotto dallo stesso Festival di Teatro Antico e ispirato al sesto canto dell’Eneide, quello della discesa agli Inferi (in prima nazionale al festival il 19, 20 e 21 luglio), rispettivamente prima e seconda tappa dell’inedito percorso di ricerca intorno al grande poema latino.

“Desidero ringraziare César Brie – ha commentato Paola Pedrazzini – per aver accolto con entusiasmo il mio invito a proseguire a Veleia il suo pluriennale percorso di ricerca sull’epica classica e a lavorare sull’Eneide, ispirandosi al grande poema virgiliano per la creazione di due immaginifici nuovi spettacoli”.

Spettacolo sold out

Il primo appuntamento è per stasera con Anchise lo spettacolo che, dopo il successo registrato nell’edizione 2023, viene ripresentato a Veleia e che è incentrato intorno alla figura mitica di Anchise, il mortale che si unì alla dea Afrodite ma anche il vecchio che partì da Troia in fiamme portato in braccio dal figlio Enea.

Lo spettacolo – scritto, diretto e interpretato da César Brie, in scena con un gruppo di talentuosi giovani attrici e attori – è sold out, chi desidera può iscriversi alla lista d’attesa (telefonando al numero: 324.9297592 da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30; domenica dalle 10.00 alle 13.00; o scrivendo a [email protected]).