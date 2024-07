Gonov e Smirnov leader momentanei della 6 Gironi: i risultati della 4° giornata

Al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola la 6 Giorni delle Rose, competizione di ciclismo su pista a respiro internazionale, ha visto concludersi la quarta serata di gare.

Ieri, mercoledì 3 luglio, è iniziata la Madison (o “americana”) maschile, gara a coppie che andrà avanti fino a giovedì. Dopo la prima prova e il primo giro lanciato (che concorre a formare la classifica generale della Madison) leader della classifica generale sono Lev Gonov e Ivan Smirnov, coppia in maglia Rosti, che a fine serata ha indossato la maglia bianca Siderpighi di leader.

Nella Madison maschile (la cui classifica generale si chiuderà nella serata di giovedì) vittoria nettissima per Bugaenko e Zarakovskiy (Ferri), che hanno guadagnato ben due giri (40 punti), chiudendo a 48. Secondi Gonov e Smirnov (Rosti) a quota 30, terzi Frislie e Walsh a 28. Smirnov e Gonov hanno preso il comando vincendo la prova del giro lanciato con il tempo di 21”116.

Nella Madison femminile altro successo delle polacche Patrycia Lorkowska-Maja Tracka (Rosti), che si sono imposte sulle ceche Bartova-Nemcova (Acef), consolidando il primato nella classifica generale (vestono la maglia bianca Siderpighi). Domani sera la conclusione della Madison femminile, anticipata dal giro lanciato.

Ad aprire la serata è stato l’inseguimento femminile Under 23 – Gran Premio Cattadori Orvi, vinto dalla polacca Martyna Szcesna, che in finale ha raggiunto l’ucraina Arina Korotieieva. Terza posizione per un’altra atleta ucraina, Yelyzaveta Holod.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI 3 LUGLIO

Il programma di stasera si aprirà alle 20.30 con l’inseguimento individuale uomini Under 23 Gran Premio Aura, proseguendo poi con il Giro lanciato femminile, dopodiché la Madison maschile e infine la Madison femminile (maglia bianca Siderpighi).