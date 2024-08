Sconfitto ma felice, il primo Fiorenzuola di Cammaroto convince contro la Pergo

Ko di misura, ma buona prestazione dei rossoneri contro la Pergolettese, formazione di lega Pro.

Propositivo e aggressivo “quanto basta”. Sarà questo il Fiorenzuola che vedremo in questa stagione, una squadra che il nuovo allenatore Vincenzo Cammaroto sta plasmando a propria immagine e somiglianza. L’allenamento congiunto di ieri pomeriggio contro la Pergolettese ha dato il via alle danze e si è già vista una squadra organizzata che ha messo in campo i primi insegnamenti del suo mister. 1-0 il risultato finale.

“Sono abbastanza soddisfatto – ha detto Cammaroto – avevo chiesto il possesso della palla e lo abbiamo fatto bene anche se c’è ancora da alzare l’intensità del gioco e non era facile visto il caldo che c’era in campo. Abbiamo gestito bene tante situazioni e mi è piaciuto l’atteggiamento, esattamente quello che ho chiesto ai miei giocatori fin dall’inizio e cioè di essere una squadra propositiva quando ha la palla e aggressiva quando non ce l’ha, ma con equilibrio e non per partito preso. Per quello che ho visto finora il gruppo sta ascoltando le mie richieste, la voglia c’è e adesso dobbiamo concentrarci sul lavoro da qui alla prima partita ufficiale perché il tempo c’è e lo dobbiamo usare per migliorare ancora”.

Sorteggi e calcio mercato

“La fiducia c’è e adesso aspettiamo le prossime amichevoli, ma penso che solamente a fine agosto potremo tirare le prime somme” ha concluso il mister. Ora si attendono i sorteggi dei gironi, un eventuale derby con il Piacenza sarebbe ben accetto, ma si pensa soprattutto a come migliorare la rosa. Il mercato porterà qualche altro elemento e in questo momento molto sembra legato alle condizioni di Nava: se il difensore (presente ieri in tribuna) risolverà i propri problemi fisici allora verrà arruolato, in caso contrario si dovrà per forza di cose porre l’attenzione su un difensore in grado principalmente di poter fornire fisicità e centimetri sulle palle alte

