Fiorenzuola Bees a Desio alla ricerca di due punti, tutto pronto per il ritorno di Sabic

Alla ricerca di due punti per passare le festività natalizia con il sorriso. Questo l’obiettivo dei Fiorenzuola bees che oggi, sabato 21 dicembre, scenderanno in campo al Pala Fitline di Desio contro l’Aurora alle 20.30: una sfida importante valevole per la 17esima giornata di campionato di Serie B.

I Fiorenzuola Bees arrivano a questa sfida con la necessità di invertire un trend negativo. La squadra, reduce da un filotto di sconfitte, si trova attualmente all’ultimo posto in classifica con 6 punti, condiviso con Pallacanestro Crema e Virtus Ragusa. La settimana ha portato un ulteriore scossone in casa Bees, con l’annuncio della risoluzione consensuale del rapporto con Niccolò Venturoli.

Per ritrovare entusiasmo e competitività, Fiorenzuola punta sul ritorno di Emir Sabic. La guardia croata classe 1996, rientrata in Val d’Arda lo scorso weekend, è chiamata a dare un contributo significativo nella difficile lotta per la salvezza. Sul fronte infortuni, rimane l’incertezza sulla disponibilità di Negri e Galassi, entrambi acciaccati. Tuttavia, ci sono segnali positivi su Biorac e Seck, che, pur non essendo al massimo della forma, dovrebbero scendere in campo per supportare i compagni in un momento di emergenza.

Dall’altra parte, Aurora Desio sta vivendo una stagione brillante, caratterizzata da un avvio eccezionale e risultati di prestigio. Con 18 punti in classifica, i brianzoli si sono affermati come una delle sorprese più piacevoli del campionato. L’ultimo blitz in ordine di tempo è avvenuto con la vittoria in trasferta contro Rucker SanVe, con un emozionante 70-72 che ha ulteriormente consolidato la fiducia del gruppo.

Sono tre i giocatori in doppia cifra di media per quanto riguarda i prossimi avversari dei Bees, con Cipolla top scorer dei lombardi al momento con 14,4 punti e 8,6 rimbalzi a gara. Dietro di lui seguono Bartninkas (ala grande lituana classe 2004) con 12,2 punti e 5,8 rimbalzi di media a gara, e Chiumenti (11,9 punti, 6,1 rimbalzi e 2,9 assist di media per il centro classe 1987 con ampi trascorsi in Serie A2 nella sua carriera).

le parole di coach dalmonte

La partita di domani sarà una sfida tra una squadra in cerca di riscatto e una desiderosa di consolidare il proprio momento positivo. Per i Bees, sarà fondamentale mostrare grinta e determinazione, cercando di limitare le offensive dei padroni di casa. Desio, invece, punterà sulla solidità e sulla fiducia costruita nelle ultime settimane per portare a casa un altro successo importante.

Coach Lorenzo Dalmonte ha parlato in questo modo alla vigilia della sfida contro Desio: ‘’Dobbiamo migliorare sicuramente l’approccio a livello di intensità e di energia nella sfida contro Desio; a livello offensivo nelle ultime partite magari non siamo stati pulitissimi, ma abbiamo costruito anche dei tiri aperti. Difensivamente invece non siamo stati sufficientemente bravi e su questo abbiamo lavorato anche in settimana”.