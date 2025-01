In otto anni, una sola assenza in consiglio comunale: il record del sindaco Gandolfi

Una sola assenza dal consiglio comunale in 8 anni e quasi 100 sedute: il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi detiene una sorta di record. A gennaio 2024, per motivi di salute, ha “bucato” per la prima volta una seduta del consiglio comunale. “Naturalmente l’assenza era giustificata ed è comunque degna di essere rimarcata questa dedizione del primo cittadino ai lavori del consiglio”, evidenzia Federico Franchi, presidente del consiglio.

Guardando il registro 2024, sempre presenti alle 12 sedute Paola Pizzelli (vicesindaca), gli assessori Marcello Minari ed Elena Grilli, lo stesso Franchi e la consigliera Barbara Bonetti (consigliera a sostegno di Gandolfi).

L’ARTICOLO COMPLETO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ