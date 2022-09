La Bakery sbarca in provincia: minibasket per i bambini di tutta la Val Nure

Torna la pallacanestro al palazzetto di Ponte dell’Olio e sarà la Bakery ad aprire la nuova stagione proponendo il minibasket per i bambini di tutta la Val Nure che frequentano la scuola primaria.

La proposta è stata presentata all’interno del palazzetto dello sport comunale di via Boggiani a Ponte dell’Olio dal sindaco Alessandro Chiesa, dall’assessore Gabriele Valla, dalla presidente del Bakery Basket Piacenza, Caterina Zanardi, e dal responsabile del settore minibasket della società, Davide Giovannetti. La società quindi esce dalla città, dove è cresciuta tanto a livello numerico, e sbarca in provincia. Attività sportiva e divertimento saranno le parole d’ordine. Si inizia con due open day, nei pomeriggi del 27 e del 29 settembre, in cui la società sarà presente al palazzetto per dare informazioni e per le iscrizioni.

