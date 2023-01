Vigolzone, le aliquote Imu restano invariate. Voto contrario della minoranza

Rimangono invariate le aliquote Imu per i cittadini di Vigolzone. Il consiglio comunale che si è riunito recentemente le ha approvate a maggioranza, con voto contrario della minoranza. Non sono state ritoccate, spiega l’assessore al bilancio e tributi, Ernestina Rigamondi, nonostante l’incertezza che i Comuni si troveranno ad affrontare con la legge della Regione Emilia Romagna che intende preservare l’uso del suolo, ma che potrebbe portare a minori entrate nelle casse comunali. La criticità riguarda quelle aree già inserite nel prg che fino al 31 dicembre 2021 hanno pagato l’Imu e che, non avendo avuto una manifestazione di interesse, perdono i requisiti di edificabilità e quindi non saranno più soggette a tassazione.

La minoranza, con a capo Silvia Milza, sottolinea che per il quarto anno consecutivo vengono confermate le stesse aliquote Imu, non mantenendo fede a quanto promesso in campagna elettorale. Replica di Rigamondi che evidenzia: “Nel programma elettorale c’era la diminuzione dell’Imu sulle seconde case e questa è attuata lo scorso anno”.

Diversi i finanziamenti del Pnrr che consentiranno al Comune di Vigolzone di realizzare diversi interventi, dalla manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado (50mila euro), rialzi stradali (50mila euro), efficientamento energetico impianti sportivi (50mila euro), ristrutturazione dei cimiteri di Carmiano e Bicchignano (50mila euro). Astenuta la minoranza sul punto, mentre ha espresso voto contrario sul bilancio di previsione.