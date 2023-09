Paesaggi, animali, culture del mondo: a Parco Raggio le immagini de “I Gechi”

Paesaggi, animali, culture del mondo. Sono stati il tema di “Immagini nel Parco”, una rassegna di foto dedicata agli amanti della natura e della fotografia, organizzata da “Obiettivo Foto e video I Gechi” a Parco Raggio di Pontenure, nelle serate di mercoledì 30 e giovedì 31 agosto, con lo scopo di promuovere la cultura del documentario facendo gruppo e dando visibilità al lavoro di tanti appassionati.

Il gruppo “Obiettivo Foto e video I Gechi”, pubblico e senza scopo di lucro, è nato un anno fa, direttamente sulla piattaforma Facebook ad opera di Marisa Cella, Elisabetta Premoli, Rodolfo Villaggi e Luigi Ziotti. È dedicato a tutti gli appassionati di foto e video che vogliono condividere le proprie immagini e gustare il lavoro degli altri, anche per trarne spunti e nuove idee.

Intenzione del gruppo è anche dare la possibilità agli iscritti di scambiarsi informazioni, opinioni e supporto tecnico per crescere e migliorare in questa passione comune che può spaziare dalla fotografia al video, abbracciando un po’ tutti i generi fotografici e documentaristici.