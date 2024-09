Teatro Serra di Pontenure, il bagliore della lirica in una “Notte d’Opera”

Un prezioso omaggio alla musica e al belcanto andrà in scena a Pontenure in occasione della seconda edizione di “Notte d’Opera al Teatro Serra”, in programma venerdì 20 settembre alle ore 21.15 presso Villa Raggio.

L’evento, organizzato da Dea Donne e Arte e promosso dal Comune di Pontenure, accoglie l’esibizione di due talentuosi cantanti: Yo Otahara, soprano giapponese dalla voce cristallina, e Ivan Ozerov, baritono di origini russe dall’intonazione calda e possente.

Il loro repertorio spazierà tra celebri arie d’opera, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso le grandi pagine della lirica mondiale. Entrambi sono stati finalisti del Concorso Internazionale S.Colombano.

Accompagnamento al pianoforte di Gaboon Ko. Il concerto sarà arricchito da un momento particolarmente significativo: l’esecuzione di un brano composto da Christian Paterniti, vincitore del Concorso S.Colombano nel 2023.

La sua composizione, apprezzata per l’originalità e la profondità espressiva, sarà uno dei momenti clou della serata. L’organizzazione Dea Donne e Arte torna, dunque, nuovamente in scena con una proposta che rinnova e conferma lo spirito appassionato di questo progetto culturale, da anni curato con dedizione e visione dal soprano Giovanna Beretta. L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento posti (prenotazioni o informazioni: [email protected] tel 3336023199).