Casa divorata dalle fiamme a Pontenure, scatta la catena della solidarietà

Non sono passate nemmeno ventiquattrore dall’incendio che ha divorato e completamente distrutto una abitazione a Pontenure, che la macchina della solidarietà si è già messa in moto. Parrocchia, Comune e Caritas hanno subito iniziato ad organizzarsi per dare un aiuto concreto alla famiglia che si è trovata improvvisamente senza un tetto.

Questa notte è

stata accolta in un appartamento messo a disposizione dalla parrocchia, in attesa che venga reso disponibile un alloggio del Comune.

Contemporaneamente gli uffici parrocchiali stanno lavorando per attivare una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFundMe, e al momento non è ancora disponibile l’indirizzo per fare donazioni.