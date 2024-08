Cane chiuso per sbaglio in auto, portiere bloccate: salvato dai vigili del fuoco

Carica il cane in macchina e accidentalmente lo chiude all’interno, coi finestrini chiusi, senza più riuscire ad aprire la portiera. Sono stati momenti di apprensione, domenica mattina a Pontenure, per una donna che si è trovata in difficoltà con il sistema di chiusura automatico della sua automobile ed è stata costretta a chiamare i vigili del fuoco per salvare il proprio animale.

L’episodio – che una volta tanto non riguarda l’abbandono (più o meno volontario) di cani in auto da parte dei loro padroni – è successo nel parcheggio del centro commerciale Conad, nei pressi della rotatoria tra la via Emilia e la tangenziale del paese.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’