Mercato, slitta il pagamento della Cosap

Viste le restrizioni dovute al coronavirus, che la scorsa settimana hanno fatto saltare ben tre mercati, con conseguenti proteste da parte degli ambulanti per i mancati incassi, la giunta di Castel San Giovanni ha approvato lo slittamento del pagamento della prima rata della Cosap. Per 149 ambulanti ci sarà cioè tempo fino a fine marzo (anziché fine febbraio) per saldare la prima delle quattro rate. Il comune rinuncia per il momento ad incassare circa 37mila euro.

