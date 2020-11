Spogliatoi nuovi per il Pinetto Soressi: “In attesa di poter tornare a giocare”

Lo stadio comunale Pinetto Soressi di Castel San Giovanni, uno degli impianti sportivi più grandi della provincia, ha finalmente spogliatoi adeguati. Si sono da poco conclusi i lavori per la costruzione del nuovo fabbricato con spazi per il cambio di arbitri e atleti, bagni a norma, infermeria, bagni per il pubblico. Mancano però le decine e decine di atleti che causa pandemia sono fermi. “Dobbiamo comunque progettare il futuro e pensare che potremo riappropriarci dell’attività sportiva – ha detto il sindaco Lucia Fontana – che noi vogliamo organizzare per tempo per restituirla ai nostri ragazzi”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà