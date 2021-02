Arrivano sei telecamere anti-assembramento nei giardini pubblici

24

A Borgonovo verranno installate sei nuove telecamere anti-assembramento. Gli occhi elettronici verranno installati nei giardini pubblici per evitare, come accaduto durante il primo lockdown, che con l’arrivo della bella stagione le persone (sopratutto giovani) si diano appuntamento, in barba alle norme anti-Covid. I nuovi occhi elettronici serviranno anche, si spera, a prevenire fenomeni di vandalismo, schiamazzi notturni e danneggiamenti che spesso vengono segnalati, soprattutto durante il periodo estivo.