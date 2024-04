Domenica ecologica a Borgonovo, il 14 aprile via Roma chiude al traffico

Borgonovo inaugura la prima domenica ecologica. Domenica 14 aprile dalle 9 alle 21 stop alle auto in centro storico. Via Roma chiuderà al traffico veicolare.

“Bar e negozi potranno esporre dehor e banchetti senza dover pagare il canone di occupazione del suolo pubblico” informa la sindaca Monica Patelli. Via Roma si trasformerà quindi in un’isola pedonale a tutto beneficio dei pedoni.

Cosa sono le domeniche ecologiche

Le domeniche, o giornate, ecologiche sono giornate i cui i centri storici delle città che aderiscono chiudono al traffico per prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico. Si tratta di iniziative che contribuiscono a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche.