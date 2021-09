La Spartan Race conquista Pecorara: più di 80 bambini allo “strong workout tour”

Si è svolto nei giorni scorsi allo Spartan training camp di Pecorara il primo “strong workout tour” sponsorizzato da Spartan Race Italia e interamente dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

Più di 80 agguerritissimi atleti provenienti da Piacenza e zone limitrofe si sono cimentati in prove ad ostacoli militari tipici delle gare di spartan race, massacrante disciplina che prevede una serie di gare di diversa distanza e difficoltà che vanno dalle 3 miglia alle distanze della maratona.

L’evento, organizzato da Matteo Cavallini – coach professionista e anima dello Spartan Team Valtidone – è stato un autentico successo. “Non potevamo lasciarci sfuggire questa occasione – racconta Cavallini. – Quando Giulia Zomegnan, responsabile di Spartan Race Italia, mi ha contattato proponendomi questo progetto ero entusiasta. Lo sviluppo e la crescita del settore giovanile sono sempre state le nostre priorità ed entrare in un circuito nazionale come quello dei workout tour è davvero incredibile. L’evento è riuscito alla grande e non posso che ringraziare tutti i volontari che hanno dato una mano nell’organizzazione di un simile appuntamento, oltre naturalmente al comune di Alta Val Tidone che dimostra sempre entusiasmo e generosità nel sostenere progetti sportivi, soprattutto se dedicati ai più piccoli”.

A questo punto altre grandi novità attendono il team piacentino: “Stiamo lavorando all’apertura di una palestra dedicata a questo sport, che sta davvero spopolando – prosegue Cavallini – e nel frattempo abbiamo messo nel mirino due importanti gare come Misano e Circeo, dove abbiamo intenzione di raggiungere vari podi. Dopo i grandi successi ottenuti a luglio nella gara di Maggiora che ha aperto la stagione, abbiamo ancora tanta voglia di dimostrare che i ragazzi e le ragazze dello Spartan Team Val Tidone hanno una marcia in più”.