Castello, un milione di euro recuperati dall’evasione fiscale per abbattere la Tari

Il Comune di Castel San Giovanni utilizza i soldi recuperati dall’evasione fiscale per abbattere i rincari della tassa sui rifiuti, la Tari. Grazie a un “tesoretto” di circa un milione di euro accumulato in virtù di un faticoso lavoro di recupero dell’evasione fiscale, l’ente locale riesce a stoppare i rincari che altrimenti avrebbero pesato sulle prossime bollette Tari.

Del milione di euro recuperato dagli uffici comunali un terzo, pari a 313 mila, viene utilizzato per il 2023 mentre i restanti 700 mila euro vengono vincolati per evitare eventuali rincari futuri. Viene cioè costituito una sorta di “fondo abbatti bollette”. “Sono stati bravi gli uffici nel recuperare parte dell’evasione fiscale che ora possiamo utilizzare per abbattere i rincari” spiega l’assessore al Bilancio Wendalina Cesario. Quest’anno il Comune sborserà 2 milioni e 700 mila euro per poter far smaltire tutti i rifiuti prodotti sul proprio territorio comunale.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’