L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi a Borgonovo per tifare il figlio Lorenzo

Toccata e fuga al torneo Big Ball di Borgonovo anche per Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino dell’Inter, fresco di qualificazione in Champions e in attesa della finalissima di Istanbul del prossimo 10 giugno contro il Manchester City, si è presentato nel primo pomeriggio di oggi al “Curtoni” per assistere alla sfida fra i pulcini di Inter e Roma.

Il motivo del ritorno a casa? L’attaccante numero 9 dei piccoli nerazzurri è Lorenzo Inzaghi, figlio del tecnico. “Lollo” ha impreziosito la vittoria dell’Inter con un assist decisivo sotto gli occhi di papà Simone, mamma Gaia e i nonni Giancarlo e Marina, oltre al fratellino Andrea. Inzaghi senior ha invece lasciato l’impianto di Borgonovo poco dopo il fischio finale, dopo essere stato circondato più volte per foto e autografi.