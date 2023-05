La famiglia Inzaghi e Fabio Paratici al Big Ball. Oggi l’ultimo atto del torneo

In un campo, i pulcini di Roma e Sampdoria. Sull’altro, quelli di Inter e Tottenham. Già gli schieramenti della prima partita del torneo basterebbero per dare la giusta dimensione alla 19esima edizione del Big Ball di Borgonovo. Negli anni, sul terreno di gioco del “Curtoni” si sono affrontate realtà sempre più importanti: in questo 2023 presenti anche i professionisti di Juventus, Inter, Tottenham, Cremonese, Roma e Sampdoria; oltre ai dilettanti, con i padroni di casa della Borgonovese, le piacentine Corte Calcio e RiverNiviano, ma anche all’Arenzano e le squadre femminile di Juve e Cremonese.

Ospite d’onore della giornata di sabato l’ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, nato 51 anni fa proprio a Borgonovo, paese con il quale resta legatissimo. Tante le conversazioni a cui è stato coinvolto a bordo campo, prima con i “nonni” Inzaghi (presenti per vedere il figlio di Simone, Lorenzo, in azione con i 2013 dell’Inter) e poi con i dirigenti della Borgonovese: dai ricordi dei suoi giorni nel settore giovanile rossoblù fino ad incitare la prima squadra di Ferranti impegnata nei playoff di Prima Categoria. Nessun accenno invece all’inchiesta della giustizia sportiva che lo vede coinvolto e che a marzo lo ha costretto alle dimissioni dal Tottenham.

Tutto però apparecchiato per l’ultimo atto della mattinata e del pomeriggio di oggi, quando l’altissimo livello delle sfide fra giovani promesse del Big Ball è pronto a stupire di nuovo gli spettatori.