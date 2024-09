Istituto comprensivo di Borgonovo e Ziano, il nuovo dirigente è Antonello Risoli

Antonello Risoli, è il nuovo dirigente dell’Istituto comprensivo di Borgonovo e Ziano. È subentrato a Maria Cristina Dragoni, chiamata un anno fa a dirigere il Comprensivo di Castelsangiovanni.

Risoli negli ultimi nove anni ha invece diretto l’Itas, Istituto Agrario, Tosi di Codogno. Laureato in pedagogia a Milano, Risoli è un ex maestro elementare. In passato, è stato vice preside al Comprensivo di Castello, dove peraltro risiede. Diciannove anni fa ha fatto il concorso come dirigente scolastico. Ha diretto scuole nel Pavese e nel Lodigiano e ora torna in Valtidone.

“So che ci saranno criticità, come ci sono in ogni cosa, ma il lavoro è molto bene avviato. La struttura e le persone mi hanno fatto un’ottima impressione. Ora si tratta di lavorare giorno dopo giorno”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’