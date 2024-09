Per i ragazzi di Rio Torto un parco giochi inclusivo donato da una coppia di coniugi

Tra Borgonovo e Castel San Giovanni per i ragazzi di Rio Torto (struttura che pone particolare attenzione nei confronti di ragazzi con situazioni svantaggiate e diversamente abili) l’estate ha portato in dono un parco giochi inclusivo, i cui giochi sono adatti anche a bambini disabili. A renderlo possibile è stata la generosità di una persona che non c’è più, Sergio Corti, e della moglie Gabriella che per onorarne la memoria ha deciso di donare i giochi inclusivi.

Tra gli ospiti all’inaugurazione la grande famiglia di Rio Torto ha accolto anche il prefetto, Paolo Ponta. “Qui si tocca con mano una realtà bella – ha detto il prefetto – dov’è tangibile la collaborazione tra pubblico e privato”.

L’estate per i ragazzi del centro estivo prosegue fino alla fine della prossima settimana, dopodiché si prosegue con le attività autunnali.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ