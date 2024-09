Triangolare di calcio a Borgonovo: ricordato il compianto Sorin

Gli ex allievi don Orione di Borgonovo hanno ricordato Sorin Alexandru Popescu, 36enne scomparso un anno fa a cui è stato dedicato un memorial in occasione del 66° Raduno tenutosi a Borgonovo. Il triangolare di calcio è stato vinto dagli ex colleghi di lavoro della ditta Li.Be, dove Sorin Alexandru aveva lavorato.

Il memorial si è tenuto invece negli spazi del centro don Orione, dove Sorin Alexandru si era formato e dove aveva coltivato le sue amicizie. Gli ex colleghi di lavoro hanno dedicato la vittoria alla madre di Alexandru, Lucia. Al triangolare hanno preso parte anche una squadra degli Ex Allievi e una della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta di cui Popescu aveva fatto parte.