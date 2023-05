Al via la prima edizione del torneo di basket “Città di Castel San Giovanni”

Dal 12 al 16 giugno prende il via la prima edizione del torneo di basket città di Castel San Giovanni. Ad organizzarlo, in via I maggio, sarà l’asd Castellana basket. Ad oggi sono attesi circa duecento partecipanti, dal minibasket agli adulti. L’evento sarà soprattutto una festa dello sport e della socializzazione. “Non ci sono preclusioni – dicono gli organizzatori – può partecipare chiunque, tesserato o non tesserato, in arrivo dalla provincia o anche da fuori provincia”. L’importante sarà fare sport e stare insieme. Apriranno la cinque giorni a tutto basket i più piccoli per poi cedere il passo, durante le serate finali, ai juniores e senior. L’evento farà da apripista alla fiera di patronale di San Giovanni.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANO SU LIBERTA’