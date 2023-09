Ciclismo, numeri da record per il Giro del Medio Po a Castello: trionfa Smirnov

È stata un’edizione record quella del Classico Giro del Medio Po-Memorial Alberto Ginofero, gara nazionale di ciclismo per Elite e Under 23, con partenza e arrivo nel centro di Castel San Giovanni. L’edizione 2023 (la numero 54) ha spiccato, infatti, per i numeri più alti dell’ultimo triennio. Centosettantadue gli iscritti alla corsa castellana che ha visto al via 27 squadre. A trionfare è stato Ivan Smirnov della formazione spagnola Pc Baix Ebre, seguito da Andrea D’Amato del Team Biesse Carrera e Federico Iacomoni della Sias Rime.

