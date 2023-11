Chiusura Leroy Merlin, tra le possibilità il trasferimento dei 500 lavoratori

A Castel San Giovanni si tratta per il futuro dei circa 500 lavoratori di Leroy Merlin. Durante l’incontro tra i sindacati S.I. Cobas, Usb, Fit Cisl da una parte e i rappresentanti di Leroy Merlin dall’altra questi ultimi hanno messo sul piatto alcune misure alternative. Una riguarda la chiusura del sito valtidonese. Se da un lato la dismissione è stata prospettata come inevitabile, per favorire la crescita di mini hub come Mantova e Settala che garantiscono tempi di consegna più celeri, dall’altro Leroy Merlin si è detta disponibile a trattare sui tempi.

Il termine verrebbe procrastinato, nel frattempo il personale di Castel San Giovanni potrebbe essere in parte assorbito da questi altri siti (ma non senza notevole disagio viste le distanze). Per i sindacati la richiesta primaria resta però la salvaguardia dei posti di lavoro sul territorio.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ