Pesca sportiva, compie 40 anni la squadra Iridea 83. “Iniziative per le scuole”

I pescatori di Asd Piacenza Iridea 83 Amino Pack hanno festeggiato 40 anni di attività. Era il 1983 quanto il primo gruppo di appassionati pescatori iniziò a partecipare ai primi campionati di alto livello nell’ambito della pesca al colpo. In quattro decenni l’attività è cresciuta e i soci si sono via via moltiplicati. Obiettivi e traguardi raggiunti nel corso di 4 decenni sono stati celebrati in occasione di un maxi raduno a Castel San Giovanni. Nel 2001 avvenne infatti uno dei passaggi più importanti. “Nel 2001 ci fondemmo con la società A.P.S. Iridea di Castel San Giovanni” raccontano i soci. Con gli anni l’attività si è allargata fino a comprendere spinning, pesca a mosca aprendo un nuovo capitolo nella salvaguardia ambientale”. Un altro capitolo riguarda i bambini, che i soci cercano di avvicinare a questo sport tramite iniziative con le scuole e la particolare attenzione rivolta al mondo dei disabili.

